Il peut s’agir de saignements en dehors des règles, de règles qui durent plus longtemps que d’ordinaire, de règles plus abondantes, ou de saignements après la ménopause

Les saignements utérins anormaux sont généralement dus à des problèmes au niveau des taux d’hormones féminines, les œstrogènes et la progestérone

Plus rarement, ils sont dus à des excroissances dans l’utérus, notamment des fibromes ou un cancer

Les saignements utérins anormaux surviennent le plus souvent chez les adolescentes (chez qui les règles ont commencé récemment) et chez les femmes de plus de 45 ans (qui sont proches de la ménopause)