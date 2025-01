Le bassin est un groupe d’os situé entre les hanches. Ces os entourent les organes du bas-ventre, tels que la vessie et les intestins, ainsi que les organes féminins tels que l’utérus et les ovaires. La douleur dans ces organes est ressentie dans la région pelvienne et on l’appelle parfois douleur pelvienne. La douleur pelvienne est fréquente chez les femmes mais elle peut être très grave.

La douleur pelvienne peut être légère ou grave et peut entraîner une sensibilité de la région pelvienne

La douleur peut apparaître soudainement et peut être constante ou aller et venir

De nombreuses femmes ont des crampes juste avant ou pendant leurs règles, ce qui est normal

Il faut consulter immédiatement un médecin en cas de douleur pelvienne soudaine et intense. Cela peut être le signe d’un problème grave

Quelles sont les causes de douleur pelvienne ? La cause de douleur pelvienne la plus fréquente est la suivante : Crampes dues aux règles (crampes menstruelles) Des crampes peuvent également être ressenties entre les règles, lorsque le corps libère un ovule (ce qui est appelé ovulation). Les causes les plus dangereuses de douleur pelvienne comprennent : Appendicite, une infection de l’appendice, un petit organe situé entre l’intestin grêle et le gros intestin

Rupture de grossesse extra-utérine, c’est-à-dire une grossesse qui se déroule au mauvais endroit, comme dans les trompes de Fallope, qui relient les ovaires à l’utérus

Torsion d’un ovaire

Saignement ou déchirure dans un vaisseau sanguin ou un organe En présence de l’une de ces causes, les médecins peuvent devoir pratiquer une intervention chirurgicale. D’autres causes de douleur pelvienne incluent : Anomalies des ovaires, comme un kyste sur un ovaire

Anomalies des trompes de Fallope, comme une infection

Anomalies de la vessie, comme une infection ou des calculs vésicaux

Anomalies du gros intestin, telles que constipation, gastro-entérite ou diverticulite

Grossesse, comme une fausse couche

Cancer de divers organes

Quand faut-il consulter un médecin en cas de douleur pelvienne ? Il faut consulter immédiatement un médecin en cas de douleur pelvienne, accompagnée d’un ou plusieurs des signes avant-coureurs suivants : Étourdissement, évanouissements ou choc (baisse dangereusement faible de la tension artérielle)

Fièvre ou frissons

Douleur intense et soudaine, surtout si elle est accompagnée de nausées, de vomissements et de forte transpiration Il faut consulter un médecin le jour même en cas de première apparition d’une douleur pelvienne et si la douleur est constante et s’aggrave. Il faut consulter un médecin le jour-même ou dans un délai de quelques jours en cas de douleur pelvienne accompagnée d’un saignement vaginal après l’arrêt des règles (ménopause). Si la douleur pelvienne persiste mais sans autres signes, il faut consulter un médecin dès que possible, mais un délai de plusieurs jours est généralement acceptable.