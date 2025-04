Il existe deux types d’avortement :

Chirurgical

Médical

Dans un avortement chirurgical, le fœtus est retiré de votre utérus à travers votre vagin. En général, le médecin applique un dispositif d’aspiration à travers le col (l’entrée de l’utérus). L’avortement chirurgical est souvent appelé dilatation et évacuation (D et E) ou dilatation et curetage (D et C) avec aspiration.

Dans un avortement médical, le médecin vous administre un médicament qui provoque des contractions de votre utérus qui expulse le fœtus.