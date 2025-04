La ménopause est normale et se produit avec le vieillissement du corps.

Durant plusieurs années avant la ménopause, le corps fabrique progressivement moins d’œstrogènes et de progestérone. Ce sont des hormones sexuelles qui sont nécessaires pour les menstruations (règles) et la grossesse. Lorsque ces hormones sont en quantité plus faible, les ovaires arrêtent de libérer des ovules, et les règles s’arrêtent.

Une ménopause qui se produit avant l’âge de 40 ans est appelée ménopause précoce. La ménopause précoce est rare et peut être provoquée par de nombreux problèmes médicaux différents.