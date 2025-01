Vous verrez le médecin de plus en plus souvent, au fur et à mesure que la grossesse avance. Après la première consultation, vous verrez le médecin :

Toutes les 4 semaines jusqu’à la 28e semaine de grossesse

Toutes les 2 semaines jusqu’à la 36e semaine

Et enfin une fois par semaine jusqu’à l’accouchement

À chaque consultation, votre médecin va :

Vous peser

Mesurer votre tension artérielle

Vérifier si vos chevilles ont enflé

Mesurer votre utérus

Vérifier le rythme cardiaque du bébé

Analyser un échantillon d’urine pour détecter la présence de sucre

À environ 16 à 20 semaines, votre médecin va réaliser une échographie du fœtus pour évaluer :

Les battements cardiaques

Sexe

Sa taille et sa croissance

L’échographie peut également indiquer :

La présence d’une grossesse gémellaire ou multiple

La présence possible de problèmes chez le fœtus, y compris des malformations congénitales ou des problèmes au niveau du placenta (organe qui alimente le fœtus)

Selon les résultats de l’échographie, votre médecin peut réaliser d’autres échographies plus tard au cours de la grossesse.

À environ 24 à 28 semaines, votre médecin réalise une analyse de sang pour vérifier la présence d’une hyperglycémie (diabète gestationnel).

Les radiographies ne font pas partie des soins systématiques pratiqués pendant la grossesse. Si vous avez besoin d’une radiographie, vous pouvez en faire une en toute sécurité en utilisant un tablier plombé pour protéger votre ventre.