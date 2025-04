Il peut être possible d’accoucher par voie vaginale si une seule césarienne a été pratiquée auparavant et que la coupe (incision) a été réalisée dans la partie inférieure de l’utérus. En cas de césariennes multiples, la plupart des médecins voudront pratiquer une césarienne pour toutes les grossesses suivantes. Le médecin aidera la mère à décider du type d’accouchement le plus sûr pour elle et le bébé.