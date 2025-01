Les symptômes dépendent des parties de l’œil touchées.

La plupart des lésions oculaires fermées ne touchent que les paupières et les tissus entourant l’œil. Elles peuvent entraîner les symptômes suivants :

Hématome et gonflement (œil au beurre noir)

Coupures au niveau de la paupière ou de la peau autour de l’œil

Rougeur du blanc de l’œil

Œil au beurre noir Image SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Hémorragie sous-conjonctivale Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Parfois, le globe oculaire est touché. Vous pourriez présenter des éraflures sur la cornée (la couche transparente qui recouvre le centre de l’œil). Le cristallin peut se déplacer. Des saignements peuvent survenir à l’intérieur de l’œil. La fine couche qui se trouve à l’arrière de l’œil et qui permet de former les images (la rétine) peut se décoller (décollement de la rétine). Parfois, le globe oculaire peut éclater. Les lésions du globe oculaire peuvent être douloureuses et entraîner les symptômes suivants :

Vision trouble

Vision double (voir deux fois la même chose)

Cécité

Parfois, les lésions fermées repoussent le globe oculaire tellement fort que cela fracture les petits os au fond de l’orbite. Il s’agit d’une fracture avec enfoncement, qui est douloureuse et peut entraîner les symptômes suivants :