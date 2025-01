Quels sont les symptômes des lésions de la colonne vertébrale et de la moelle épinière ?

Les symptômes des lésions de la colonne vertébrale et de la moelle épinière dépendent de la localisation de la lésion et de sa gravité. Les symptômes comprennent :

Douleurs dorsales ou cervicales

Faiblesse ou paralysie (incapacité à bouger une partie du corps)

Perte de sensibilité (engourdissement)

Difficultés à contrôler la miction ou la défécation

Les parties du corps affectées dépendent de la partie de la moelle épinière lésée. Par exemple, si la moelle épinière est lésée dans le bas du dos, la personne peut ne plus être en mesure de bouger les jambes et perdre la sensation dans les jambes, mais elle peut toujours utiliser les bras. Mais si la moelle épinière est lésée au niveau du cou, les deux bras et les deux jambes peuvent être affectés. Si la moelle épinière est lésée au niveau de la région haute du cou, la personne peut être incapable de respirer sans assistance.

La faiblesse et l’engourdissement peuvent s’estomper rapidement ou être permanents.