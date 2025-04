La peau maintient les germes et la saleté à l’extérieur du corps et maintient les liquides corporels et la chaleur à l’intérieur. Par conséquent, une brûlure grave peut entraîner :

Déshydratation ou état de choc

Développement d’une infection à l’endroit de la zone brûlée

Température corporelle basse (hypothermie)

Les brûlures très étendues peuvent être mortelles.

La cicatrisation se produit par le développement d’une nouvelle peau à partir des couches plus profondes. Les brûlures superficielles peuvent cicatriser spontanément. Néanmoins, les brûlures profondes peuvent altérer la couche de peau en cours de développement. Lorsque cette couche en cours de développement est endommagée :

La brûlure cicatrise avec du tissu cicatriciel plutôt que de la nouvelle peau

Le tissu cicatriciel est plus rigide que la peau saine. Si du tissu cicatriciel se trouve à proximité d’une articulation, cette dernière aura du mal à bouger et peut être bloquée en position fléchie.