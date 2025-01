Les infections à staphylocoques étaient auparavant soignées par de nombreux antibiotiques. À présent, de nombreux types de staphylocoques sont devenus résistants à tous les antibiotiques, à l’exception des plus puissants. Les staphylocoques qui ne peuvent pas être guéris par un groupe d’antibiotiques fréquents sont appelés SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline). Les SARM et d’autres types de staphylocoques encore plus résistants sont de plus en plus fréquents, en particulier dans les hôpitaux. Ces infections sont difficiles à traiter.