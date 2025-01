De nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme au début Dans les 1 à 4 semaines suivant la contamination par le VIH, des symptômes peuvent apparaître, notamment :

Fièvre

Éruption cutanée

Nodules dans le cou, sous les bras ou au niveau de l’aine. Il s’agit de ganglions lymphatiques gonflés, de minuscules organes en forme de haricot qui aident l’organisme à lutter contre les infections

Sensation de faiblesse et de fatigue

Ces symptômes durent entre 3 et 14 jours. Une fois qu’ils ont disparu, la personne peut présenter peu ou pas de symptômes pendant des années.

Plus tard, si elle n’est pas traitée, son système immunitaire affaibli aura du mal à la protéger contre les infections. Selon l’infection contractée, les symptômes seront différents. Par exemple, en cas d’infection pulmonaire, la personne peut tousser et avoir des difficultés respiratoires. En cas d’infection de l’œsophage, la personne peut avoir une douleur à la déglutition. Une infection intestinale provoque diarrhée et perte de poids.