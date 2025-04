Oui, les vaccins réduisent le risque de contracter une infection. Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles de tomber malades, voire de mourir de certaines infections, que les personnes vaccinées. Cependant, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. Les personnes qui ont été vaccinées contre certaines infections peuvent quand même tomber malades à cause de ces infections, mais le vaccin peut leur donner une longueur d’avance pour combattre l’infection, de sorte qu’elles présentent moins de symptômes. De plus, aucun vaccin n’est disponible pour de nombreuses infections majeures, comme le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles.

Autrefois, des milliers d’enfants mouraient chaque année de maladies que l’on peut aujourd’hui éviter, Des centaines de milliers tombaient gravement malades. Grâce aux vaccins :