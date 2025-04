Les infections par le virus Ebola et le virus de Marburg sont des infections virales provoquant des hémorragies et une fièvre. Les deux virus infectent généralement les animaux et non l’homme. Lorsqu’ils infectent l’homme, ils peuvent être mortels.

Les virus infectent principalement l’homme en Afrique centrale et de l’Ouest

Quelques voyageurs (y compris des travailleurs de la santé) provenant d’autres régions du monde sont rentrés d’Afrique avec une infection par le virus Ebola

Les virus Ebola et de Marburg se transmettent très facilement d’une personne à l’autre ; il est possible de contracter le virus par une personne malade ou décédée

Il est possible de contracter ces virus en touchant la peau ou des liquides corporels d’une personne infectée

Les symptômes incluent fièvre, courbatures, céphalées, et plus tard, vomissements sévères et saignements sous-cutanés

La guérison est longue, car les virus peuvent rester dans l’organisme pendant plusieurs semaines