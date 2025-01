Quelles sont les causes d’une infection à hantavirus ?

L’hantavirus infecte des rongeurs sauvages partout dans le monde. Il existe différents types d’hantavirus dans différentes régions du monde.

Selon le type, le virus affecte différents organes.

Poumons : Le type d’hantavirus dans l’ouest des États-Unis et en Amérique centrale et du Sud provoque généralement une infection pulmonaire causant toux, respiration difficile et liquide dans les poumons.

Reins : le type d’hantavirus en Corée et en Europe provoque généralement une éruption cutanée et des maux de ventre et peut entraîner la défaillance des reins.