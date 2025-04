Rapports intimes et personnes âgées

Troubles : Certaines maladies deviennent plus fréquentes avec l’âge. Elles peuvent interférer avec les rapports intimes. Les troubles vasculaires et le diabète peuvent provoquer une dysfonction érectile. L’arthrite peut limiter les mouvements et les rendre douloureux. La douleur, l’inconfort, les médicaments et l’anxiété associés à un trouble peuvent saper le désir de rapports intimes. Les troubles cognitifs et la démence peuvent compliquer les problèmes de consentement et de réconfort lors des rapports intimes. Pour le partenaire, les soucis et les exigences des soins peuvent interférer avec les rapports intimes.