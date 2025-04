Présentation de la maltraitance des personnes âgées

La maltraitance des personnes âgées désigne les mauvais traitements ou la menace de mauvais traitements infligés par une autre personne.

Les personnes âgées peuvent subir un mauvais traitement physique ou verbal ou se voir refuser des choses nécessaires. La maltraitance des personnes âgées est de plus en plus fréquente et grave. Les personnes âgées maltraitées sont en mauvaise santé physique, présentent des blessures et des séquelles psychologiques, sont hospitalisées à répétition, subissent une perte financière et décèdent de manière prématurée plus souvent que les personnes âgées non maltraitées.

Chaque année aux États-Unis, des milliers de personnes âgées sont maltraitées ou victimes de négligence. Les auteurs de la maltraitance sont généralement les membres de la famille, le plus souvent un enfant devenu adulte et qui est le soignant de la personne. Parfois, les soignants professionnels, comme les professionnels de la santé à domicile ou les employés de maison de santé et d’autres établissements, maltraitent les personnes âgées.

Dans le monde, pas moins de 1 personne sur 6 vivant dans la communauté et âgée de 60 ans et plus est victime de maltraitance. Environ 12 % de ces personnes souffrent de plusieurs types de maltraitance.

Les signalements de maltraitance de personnes âgées ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19, peut-être en raison de la vulnérabilité accrue des victimes et de l’augmentation du stress ou des éléments déclencheurs affectant les maltraitants du fait de l’isolement social, des difficultés financières et d’une mauvaise santé mentale. En outre, les taux de maltraitance physique et émotionnelle étaient significativement plus élevés, et les victimes étaient plus susceptibles de subir plusieurs formes de maltraitance.

Les soignants sont souvent submergés par les exigences des soins, ont une préparation ou des ressources inadéquates, ou ne savent pas ce qu’on attend d’eux. Ils peuvent aussi se trouver de plus en plus isolés socialement, ce qui augmente parfois leur ressentiment et accroît le risque de maltraitance. De nombreux soignants n’ont pas l’intention de maltraiter les personnes, et certains ne se rendent même pas compte qu’ils les maltraitent.

Le plus souvent, la maltraitance des personnes âgées prend la forme de maltraitance physique, d’abus sexuels, de maltraitance psychologique, de négligence et d’exploitation financière. Plusieurs formes de maltraitance sont souvent combinées.

La maltraitance physique est l’utilisation de la force pour infliger de mauvais traitements ou menacer d’en infliger. Frapper, bousculer, secouer, battre, attacher et alimenter de force sont autant d’exemples de violence physique. Les signes possibles de violence physique sont notamment des blessures inexpliquées ou des blessures non traitées correctement, des frottements de corde et autres marques de corde, des lunettes brisées, des griffures, des coupures et des bleus. Le refus des soignants de permettre aux personnes âgées de passer du temps seules avec des visiteurs ou des professionnels de la santé peut suggérer l’existence de violences physiques.

Les abus sexuels sont des contacts sexuels sans consentement ou par la force ou la menace d’user de la force. Il s’agit par exemple des attouchements intimes et du viol. Des bleus autour des seins et des parties génitales ou des saignements inexpliqués du vagin ou de l’anus peuvent indiquer un abus sexuel. Cependant, l’abus sexuel n’entraîne pas toujours de blessures physiques.

La maltraitance psychologique est l’utilisation de mots ou d’actions qui provoquent un stress émotionnel ou de l’angoisse. Il peut s’agir par exemple de :

Proférer des menaces, des insultes et des ordres sévères

Ignorer les personnes (par exemple, en refusant de leur parler pendant une longue période ou de leur répondre)

Traiter les personnes âgées comme des enfants (infantilisation), parfois avec l’objectif d’encourager les personnes à devenir dépendantes de l’auteur des mauvais traitements

Les personnes subissant une violence psychologique peuvent devenir passives et isolées, anxieuses ou déprimées.

La négligence est le fait de ne pas fournir de nourriture, de médicaments, d’hygiène personnelle ou d’autres choses nécessaires. Certaines personnes âgées se négligent elles-mêmes (ce qu’on appelle négligence de soi). D’autres sont négligées par leurs soignants. Les choses nécessaires peuvent être intentionnellement refusées ou simplement oubliées ou délaissées par des soignants irresponsables ou négligents. Les signes de négligences comprennent

Perte de poids liée à une sous-alimentation

Sécheresse buccale et cutanée en raison d’une déshydratation

Mauvaise odeur en raison d’une hygiène insuffisante

Escarres sur les fesses ou les talons à force de rester assis ou couché trop longtemps dans la même position

Aides indispensables manquantes, comme les lunettes, les appareils auditifs ou les prothèses dentaires

Ne pas se présenter aux consultations médicales ou ne pas être soigné lorsque les troubles s’aggravent de manière évidente

Certains soignants ne sont pas conscients d’avoir franchi la limite dans le traitement des personnes âgées et de passer d’un comportement loin d’être parfait à de la négligence. Ces soignants ne savent peut-être pas en quoi consistent des soins appropriés et adéquats, ou ont des notions très différentes d’une conduite acceptable ou non. Parfois, une négligence résulte de situations désespérées, comme des difficultés financières, malgré les meilleures intentions des soignants. Parfois, des soignants de bonne volonté sont incapables de fournir les soins adéquats à cause de leurs propres limites physiques ou d’une déficience mentale. Par exemple, les soignants peuvent être incapables de donner le bain aux personnes âgées ou de se souvenir qu’elles doivent prendre un médicament.

L’exploitation financière est l’exploitation des biens ou des finances d’une personne. Cela comprend notamment :

Escroquerie

Pression exercée sur les personnes âgées pour qu’elles distribuent leur capital

Gestion de l’argent des personnes âgées de manière irresponsable

Il arrive que les soignants dépensent la plupart des revenus des personnes âgées pour eux-mêmes et ne laissent qu’un montant minimal aux personnes âgées.

Le fait de restreindre la liberté des personnes âgées à prendre des décisions importantes, comme avec qui passer du temps et comment dépenser son argent, est parfois considéré comme une autre forme de maltraitance.

Facteurs de risque de maltraitance des personnes âgées Les personnes âgées, quel que soit leur état de santé, peuvent toutes être maltraitées. Cependant, la maltraitance est plus probable lorsque les personnes âgées : sont physiquement fragiles, souvent à cause de troubles chroniques invalidants

ont des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes

ont des difficultés à communiquer

sont isolées socialement

souffrent de démence,confusion ou autre forme de déficit mental La maltraitance est aussi plus probable lorsque les auteurs : sont financièrement dépendants des personnes âgées ou vivent avec elles

ont une consommation excessive d’alcool ou de drogues

présentent un trouble psychologique, tel que la schizophrénie

se sont déjà montrés violents auparavant

sont stressés par des problèmes financiers ou un décès dans la famille

manquent de compétences et de ressources, ce qui fait qu’il devient frustrant de s’occuper des personnes

présentent un trouble (comme la démence) qui les rend agités ou violents (même s’ils avaient un comportement affable auparavant)

Quand soupçonner la maltraitance d’une personne âgée ? Souvent, les médecins, le personnel infirmier, les assistants sociaux, les amis et les membres de la famille passent à côté des signes de maltraitance. Ces signes peuvent être difficiles à distinguer des autres problèmes. Par exemple, si les personnes âgées ont une fracture de la hanche, les professionnels de la santé peuvent être incapables de distinguer si la cause est la maltraitance physique, l’ostéoporose et/ou une chute (qui sont les causes les plus courantes). En outre, si les personnes âgées ont les idées confuses, il se peut qu’on ne prenne pas au sérieux leurs plaintes de mauvais traitement, et que ces abus ne soient pas reconnus. Lorsque les personnes âgées souffrent de certains problèmes ou changent de comportement, la famille et les amis, ainsi que les professionnels de la santé, doivent avoir conscience que la maltraitance peut en être la cause. Ces problèmes sont notamment : Manque d’hygiène ou odeur désagréable

Escarres

Perte de poids et sécheresse buccale

Lunettes de vue, appareils auditifs ou prothèses dentaires manquants

Bleus multiples, bleus dans des endroits rarement blessés par accident (comme les fesses) ou bleus ayant la forme d’objets (ustensiles, bâton ou ceinture)

Marques de corde

Fractures

Griffures et coupures

Anxiété, dépression ou isolement et passivité

Changements financiers soudains (modification du testament, perte d’argent ou d’autres biens, ajout de noms sur le compte bancaire des personnes âgées) Le comportement des soignants peut aussi suggérer une maltraitance, comme dans les cas suivants : Ne pas laisser parler les personnes âgées

Traiter les personnes âgées comme des enfants

Donner des explications invraisemblables pour les blessures Si les professionnels de la santé suspectent une maltraitance, ils interrogent la personne âgée seule ainsi que l’auteur possible. Ils peuvent interroger d’autres personnes qui connaissent la personne âgée, parfois seules. Les professionnels de la santé peuvent utiliser des questionnaires conçus pour identifier la maltraitance des personnes âgées. Ils peuvent poser des questions générales sur les sentiments de sécurité ainsi que des questions directes sur d’éventuelles maltraitances. En parallèle, ils examinent minutieusement la personne à la recherche de signes de maltraitance. Des examens d’imagerie et des analyses de sang peuvent être nécessaires pour identifier les signes et/ou les complications de la maltraitance et, si des signes sont présents, pour documenter la maltraitance. Les professionnels de la santé évaluent également la situation de la personne âgée, notamment : les ressources sociales et financières, afin de déterminer s’il y a exploitation financière et d’aider à planifier la gestion pour que la personne âgée soit protégée (par exemple, en changeant de lieu de vie ou en engageant un soignant professionnel).

État mental

l’humeur pour évaluer la présence de dépression, d’anxiété, de colère et de peur

la capacité à accomplir les activités quotidiennes

toutes les limitations physiques qui perturbent l’autoprotection Dans le cas où une aide est nécessaire pour les activités quotidiennes, les professionnels de la santé déterminent si le soignant actuel a une capacité émotionnelle, financière et intellectuelle suffisante pour la tâche. S’il ne dispose pas des capacités suffisantes, un nouveau soignant doit être identifié.