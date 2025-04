De nombreuses maisons de santé fournissent des services que l’on croyait auparavant limités aux hôpitaux, comme l’administration continue d’oxygène et de liquides ou de médicaments par une veine (traitements intraveineux).

Presque toutes les maisons de santé offrent des services de rééducation, de kinésithérapie, d’ergothérapie, parfois de thérapie respiratoire et d’orthophonie. De nombreuses personnes sont admises dans des maisons de santé spécialement pour une rééducation et retournent à leur domicile après quelques semaines.

Des dentistes et des spécialistes médicaux, comme les pédicures-podologues, les ophtalmologues, les neurologues ou les psychiatres peuvent examiner et traiter les résidents sur place. Mais le plus souvent, les personnes présentant un problème spécifique doivent être transportées vers un centre différent pour être traitées. Aux États-Unis, Medicare doit couvrir tous les frais de transport pour les visites nécessaires sur le plan médical.

Certaines maisons de santé ont des unités spéciales pour les personnes atteintes de démence. Dans ces unités, le personnel est spécialement formé. De nombreuses maisons de santé fournissent des soins de fin de vie pour les personnes sur le point de mourir.

Toutes les maisons de santé permettent aux membres d’avoir accès à l’équipe interdisciplinaire de l’établissement, qui comprend des médecins, des infirmiers, des assistants sociaux, des thérapeutes et des pharmaciens. Les assistants sociaux aident les résidents à s’adapter à la maison de soins et, quand cela est approprié, les aident à revenir chez eux ou à passer à un niveau inférieur de soins. Ils identifient les résidents qui sont seuls et retirés et aident les résidents, le personnel et la famille à communiquer entre eux. Ils peuvent aussi aider les résidents et la famille à prendre des dispositions financières. Par exemple, ils peuvent montrer à la famille comment faire une demande de couverture à Medicare et Medicaid. Les assistants sociaux aident souvent à coordonner les soins fournis par les différents professionnels de la santé dans une maison de santé. Ces cliniciens travaillent ensemble pour permettre à chaque résident de conserver autant que possible ses capacités fonctionnelles et d’avoir la meilleure qualité de vie possible.

Bien que certaines maisons de santé ressemblent davantage à des hôpitaux qu’à des maisons, elles essayent de changer. D’un environnement plus institutionnel avec des règles et des réglementations, elles tentent de se transformer en environnement plus familial permettant aux résidents de mieux contrôler leurs soins. Certaines maisons de santé autorisent les animaux domestiques, encouragent la pratique ou la découverte de passe-temps, et proposent de nombreuses occasions de contact entre les résidents et les personnes de tous âges vivant dans la localité autour de la maison de santé. Il est compliqué d’offrir ce type d’environnement parce que les résidents des maisons de santé sont généralement malades et fragiles. De nombreuses maisons de santé ont des salles de restaurant, des salles de jeux, des salons de beauté, des terrasses et des jardins. Toutes les maisons de santé fournissent des activités sociales et récréatives.

Les maisons de santé sont supervisées par le gouvernement. Pour faire un suivi et évaluer la qualité des maisons de santé, les ministères en charge de la santé effectuent des enquêtes et des inspections et s’entretiennent avec les résidents et les membres du personnel. Un exemplaire de cette évaluation est conservé dans la maison de santé et peut être consulté par les résidents et leur famille. Les maisons de santé utilisent aussi des programmes qui réalisent un suivi et visent à améliorer la qualité des soins.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence un certain nombre de problèmes concernant la qualité des soins dans les maisons de santé, ce qui a poussé les enquêteurs gouvernementaux à examiner plus attentivement les soins prodigués dans les maisons de santé. En réponse, les enquêteurs ont fourni une formation améliorée au personnel des maisons de santé sur le contrôle des infections, et certains États exigent que les maisons de santé aient un personnel à plein temps spécialisé dans la prévention des infections.