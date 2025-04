Cadres de soins à destination des adultes âgés

Les soins post-aigus sont les soins qui dispensés immédiatement après la sortie de l’hôpital pour les personnes qui ont besoin de soins supplémentaires ne pouvant pas administrés à domicile, mais qui n’ont pas véritablement besoin de soins de longue durée. Les établissements de soins post-aigus offrent une large gamme de services de santé, notamment des soins infirmiers spécialisés et une rééducation kinésithérapeutique ou ergothérapeutique afin d’aider les personnes à retrouver leur force et leurs capacités fonctionnelles. La majorité des personnes finissent par rentrer à leur domicile. Cependant, certaines ne recouvrent pas toutes leurs fonctions et peuvent nécessiter des soins de longue durée.

La perspective d’avoir besoin de soins de longue durée inquiète de nombreux adultes âgés. La probabilité d’avoir besoin de soins de longue durée augmente considérablement à mesure que les personnes vieillissent, parce que les adultes âgés sont plus susceptibles de développer des troubles chroniques et d’avoir des problèmes fonctionnels. La durée nécessaire de ces soins peut varier de quelques semaines à quelques années, voire indéfiniment.

Les soins de longue durée ont pour objectif d’aider les personnes à conserver leurs capacités fonctionnelles. Les soins leur permettent de réaliser les activités nécessaires pour prendre soin d’elles-mêmes et vivre de manière aussi autonome que possible. Ces activités comprennent les activités quotidiennes de base (manger, s’habiller, se laver, faire sa toilette et marcher) et d’autres activités (faire les courses, gérer les factures et les finances, faire sa lessive et faire le ménage). Les soins de longue durée comprennent de l’aide concernant les soins de santé, comme la mesure des signes vitaux, le suivi du poids et l’administration de médicaments. La plupart des établissements de soins de longue durée proposent des activités sociales et récréatives.

De nombreuses personnes font leur première expérience des soins post-aigus et de longue durée après un séjour à l’hôpital. Pendant une maladie ou après une blessure, les adultes âgés perdent souvent leur capacité, en partie ou en totalité, à s’occuper d’eux-mêmes. Ainsi, bien qu’elles se sentent assez bien pour quitter l’hôpital, elles ont besoin d’aller dans un établissement de soins post-aigus et de longue durée pour leur rééducation et leur rétablissement. Cette étape peut s’avérer exigeante physiquement et psychologiquement. Les personnes doivent s’adapter à de nouveaux visages et de nouvelles habitudes pour dormir, se laver, s’habiller, manger et pour d’autres activités quotidiennes. Cette étape arrive vite, avec très peu de temps pour s’adapter.

La plupart des personnes associent les soins de longue durée à un changement de lieu de résidence :

Les adultes âgés peuvent être particulièrement préoccupés par le fait d’aller vivre dans un établissement. Les personnes vivent dans des établissements pour diverses raisons sociales et économiques. Les raisons les plus courantes sont les problèmes physiques et/ou les problèmes cognitifs (la cognition) ainsi qu’un manque de soutien social adéquat.

Le type d’arrangement possible dépend en partie des besoins des personnes (médicaux, fonctionnels, sociaux et émotionnels), de leurs préférences et de leurs ressources financières et sociales (comme l’assurance pour les soins de longue durée, la disponibilité de programmes d’exemption de paiement des soins au niveau national, ainsi que le désir et la capacité d’aider des membres de la famille). Une personne peut être capable de vivre à la maison avec l’aide d’un conjoint. Une autre personne avec les mêmes problèmes mais, en l’absence de soutien familial, peut avoir besoin d’intégrer une maison de santé. Il est préférable de se renseigner au sujet des nombreux types de soins de longue durée pour pouvoir choisir le bon moment et le bon endroit pour ces soins de longue durée. Chaque type d’établissement de soins de longue durée fournit différents services et niveaux de soins de santé.

Après avoir déterminé le type d’organisation, un établissement spécifique doit être choisi avec précaution. Même au sein de chaque type, les établissements diffèrent considérablement en matière d’environnement, de services (y compris soins de santé), d’activités, de modes et de règles de vie. Parfois, la différence consiste simplement à savoir ce que les personnes peuvent payer, mais même dans une gamme de prix similaire, la qualité varie.

