Les symptômes du syndrome sérotoninergique commencent souvent dans les 24 heures suivant l’ingestion d’un médicament affectant les récepteurs de la sérotonine. La sévérité des symptômes peut beaucoup varier. Les personnes peuvent être anxieuses, agitées et impatientes, sursauter facilement et présenter un délire avec confusion. Peuvent survenir des tremblements ou des spasmes musculaires, une rigidité musculaire, une fréquence cardiaque rapide, une hypertension artérielle, une température corporelle élevée, des sueurs, des frissons, des vomissements et une diarrhée.

Les symptômes disparaissent généralement dans les 24 heures, mais ils peuvent durer plus longtemps selon le temps nécessaire à l’organisme pour dégrader le médicament.