Présentation des troubles provoqués par la chaleur

L’organisme régule sa température en équilibrant la production et la déperdition de chaleur.

Il produit de la chaleur par des réactions chimiques (métabolisme), qui résultent essentiellement de la conversion des aliments en énergie. La chaleur est produite également par le travail des muscles lors de l’activité physique.

L’organisme se refroidit en perdant de la chaleur, principalement par les phénomènes de :

Radiothérapie

Évaporation de l’eau (principalement sueur)

Le rayonnement, mécanisme par lequel la chaleur circule des régions les plus chaudes vers les plus froides, est la principale cause de perte de chaleur quand l’organisme est plus chaud que son environnement. Le rayonnement ne requiert pas de contact avec des objets, par exemple, comme lorsqu’une ampoule rayonne de la chaleur dans une pièce.

L’évaporation de l’eau extrait une grande quantité de chaleur d’une surface humide. La sueur, l’humidité produite par les glandes sudoripares, refroidit la peau en s’évaporant. La transpiration constitue la principale cause de perte de chaleur lorsque la température de l’environnement est proche de celle de l’organisme ou pendant l’exercice. Mais l’humidité (présence d’eau dans l’air) diminue l’évaporation de la sueur et donc l’efficacité de la transpiration. La déperdition de chaleur est donc moindre dans les climats chauds et humides.

L’organisme se refroidit également grâce aux phénomènes de