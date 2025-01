Refroidissement rapide du corps

Administration de dantrolène

Les personnes atteintes d’une hyperthermie maligne sont refroidies aussi vite que possible, généralement en enlevant les vêtements et en mouillant la peau, ou parfois en appliquant de la glace. Pour accélérer l’évaporation et le refroidissement, on peut utiliser un ventilateur. La température corporelle est mesurée fréquemment, souvent en continu, dans une unité de soins intensifs. Du dantrolène, un relaxant musculaire, est généralement administré. En relaxant les muscles, la fièvre et l’atteinte musculaire diminuent également.

Il peut également être nécessaire de traiter la coagulation sanguine anormale et les symptômes liés aux défaillances organiques. Comme avec le syndrome malin des neuroleptiques, les médecins peuvent essayer de prévenir les lésions rénales dues à la myoglobinurie en administrant d’importantes quantités de liquide intraveineux additionné de bicarbonate de sodium.

De nombreuses personnes atteintes d’hyperthermie maligne décèdent même lorsqu’elles reçoivent un traitement intensif précoce.