Les crampes de chaleur sont des contractures musculaires graves dues à l’association d’un effort prolongé, d’une transpiration excessive et d’un apport d’eau en excès dans des conditions de chaleur extrême.

Les crampes de chaleur sont un type léger de trouble lié à la chaleur ayant tendance à survenir chez des personnes en bonne santé qui sont actives par grande chaleur. (Voir également Présentation des troubles provoqués par la chaleur.)

Avec la transpiration, des sels (électrolytes) et du liquide sont évacués, et l’apport de quantités importantes d’eau dilue les sels restant dans l’organisme, provoquant des crampes. Une transpiration excessive est plus probable les jours chauds, le plus souvent pendant ou après un effort intense. Les crampes de chaleur sont fréquentes chez les personnes suivantes :

Les travailleurs manuels, tels que les mécaniciens, les ouvriers de la sidérurgie, les couvreurs et les mineurs

Les athlètes, surtout chez les alpinistes ou les skieurs dont les nombreuses couches de vêtements les empêchent de remarquer l’excès de transpiration, et les joueurs de tennis et les coureurs qui ne prennent pas soin de remplacer les sels perdus par la transpiration

Les militaires en manœuvres

Les crampes de chaleur sont de fortes contractions des muscles des mains, des mollets, des pieds, des cuisses ou des bras. Les contractions rendent le muscle ferme, tendu et douloureux. La douleur peut varier de légère à intense. Il n’y a généralement pas de fièvre.

Les crampes de chaleur peu importantes peuvent être traitées en se reposant dans un environnement frais et en buvant des boissons salées ou en mangeant des aliments salés. Boire environ 1 à 2 litres d’une boisson pour sportifs ou d’eau contenant 2 cuillères à café de sel suffit en général. Les crampes de chaleur sévères sont traitées par l’administration intraveineuse de solutés salés. L’étirement du muscle en cause procure souvent un soulagement immédiat de la douleur.