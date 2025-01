David Geffen School of Medicine at UCLA

L’épuisement par la chaleur est une perte excessive de sels (électrolytes) et de liquide provoquée par la chaleur, qui entraîne une diminution du volume sanguin, provoquant divers symptômes, y compris parfois l’évanouissement ou l’effondrement.

L’épuisement par la chaleur est l’un des types de troubles provoqués par la chaleur.

L’épuisement par la chaleur est plus grave que les crampes de chaleur. La perte en eau et en sel est majorée et les symptômes sont plus graves. L’épuisement par la chaleur peut progresser vers le coup de chaleur si les personnes continuent à être exposées à une chaleur excessive.

Symptômes de l’épuisement par la chaleur Les symptômes de l’épuisement par la chaleur ont tendance à être vagues et similaires aux symptômes de nombreuses autres affections. Les personnes peuvent ne pas réaliser que leurs symptômes sont liés à la chaleur. Les symptômes comprennent Vertiges

Sensation de vertige

Faiblesse

Fatigue

Céphalées

Vision trouble

Courbatures

Nausées

Vomissements Des crampes musculaires peuvent survenir mais ce n’est pas fréquent. Les personnes peuvent ressentir un malaise, voire perdre conscience en position debout. Des sueurs profuses sont fréquentes. Les fréquences cardiaque et respiratoire s’accélèrent. La tension artérielle peut devenir basse. Contrairement au coup de chaleur, aucune confusion ni manque de coordination n’est présent dans l’épuisement par la chaleur. Aussi, la température corporelle est généralement normale, mais si elle est élevée, elle ne dépasse habituellement pas 40 °C.

Diagnostic de l’épuisement par la chaleur Symptômes et antécédents d’exposition à la chaleur L’épuisement par la chaleur peut être habituellement diagnostiqué d’après les symptômes, et par le fait qu’il se manifeste après une exposition à la chaleur. Des examens de laboratoire peuvent être nécessaires si les médecins suspectent un diagnostic autre que l’épuisement par la chaleur, ou parfois pour mesurer le taux de sodium dans le sang des personnes ayant pu boire trop d’eau plate.