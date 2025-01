Présentation des traumatismes crâniens

Si la lésion peut affecter d’autres parties du corps (par exemple, après un accident de la route) ou si les personnes sont inconscientes, il faut appeler une ambulance. Les membres du personnel d’urgence sont très prudents lorsqu’ils déplacent une personne ayant subi un grave traumatisme crânien de peur d’aggraver les lésions. À moins d’avoir la preuve du contraire, il faut présumer que le cou a été cassé. Dans ces cas-là, on doit immobiliser la tête, le cou et la colonne vertébrale du patient. En général, les personnes sont placées dans un collier cervical ou minerve, maintenues fermement attachées sur un brancard et soigneusement calées afin de prévenir tout mouvement.

Les personnes souffrant de traumatismes crâniens sévères sont admises à l’hôpital, généralement dans une unité de soins intensifs.

La première priorité est de maintenir la tension artérielle et les niveaux d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang à des valeurs souhaitables. En cas de traumatisme crânien sévère, les parties du cerveau qui contrôlent la respiration peuvent être touchées. En outre, le réflexe qui protège la trachée peut également ne plus fonctionner. (Ce réflexe empêche la salive et les autres substances contenues dans la bouche d’être aspirées.) C’est pourquoi une sonde respiratoire est généralement insérée dans la trachée par la bouche, afin que la personne puisse respirer pendant que les médecins traitent les autres problèmes, tels que le gonflement du cerveau. En cas de traumatisme crânien très sévère, une ventilation mécanique peut être utilisée.

Les médecins contrôlent la tension artérielle et réduisent au minimum l’œdème cérébral en ajustant la quantité de liquides intraveineux administrés et parfois, en administrant des médicaments intraveineux qui augmentent l’excrétion des liquides (diurétiques tels que le mannitol et le furosémide) ou une solution saline concentrée (solution saline hypertonique). La solution saline concentrée peut aider à minimiser le gonflement cérébral plus efficacement que les diurétiques. Le fait de contrôler les taux sanguins d’oxygène et de dioxyde de carbone permet de soulager la pression causée par le gonflement à l’intérieur du crâne et de s’assurer que le cerveau reçoit suffisamment d’oxygène. Les médecins peuvent contrôler ces niveaux en ajustant la quantité d’oxygène administrée ainsi que la fréquence et la profondeur des respirations assurées par le ventilateur. On peut surélever la tête de lit pour éviter toute tension excessive dans le crâne et le cerveau.

Un petit cathéter pourvu d’un manomètre peut être introduit dans le crâne afin de mesurer la pression et de déterminer l’efficacité du traitement à prévenir ou à traiter l’élévation de la pression dans le cerveau. Un autre type de cathéter peut être implanté dans l’une des cavités du cerveau (ventricules cérébraux). Les ventricules contiennent du liquide céphalorachidien qui s’écoule sur la surface du cerveau entre les couches de tissu qui recouvrent le cerveau (méninges). Ce cathéter permet de surveiller la pression et aussi de drainer le liquide céphalorachidien, ce qui diminue la pression intracrânienne. Parfois, les médecins doivent retirer chirurgicalement un grand morceau de crâne pour soulager la pression ; il est remis en place une fois que le gonflement s’est résorbé.

La douleur est traitée. Des antalgiques opioïdes peuvent être nécessaires. Les personnes peuvent avoir besoin d’une sédation car une trop forte activité musculaire serait nuisible. La fièvre est traitée. Si des crises convulsives surviennent, on administre des anticonvulsivants.

Les médecins surveillent étroitement le fonctionnement des autres organes comme les reins, le cœur, les poumons et les intestins car un traumatisme crânien sévère peut altérer la fonction de ces organes.