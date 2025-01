Hématomes intracrâniens

Les hématomes sous-duraux sont dus au saignement des veines confluentes (en pont) situées entre la couche externe et les couches moyennes de tissus couvrant le cerveau (méninges). Occasionnellement, les hématomes sous-duraux sont causés par le saignement d’artères.

Les hématomes sous-duraux peuvent être

Aigus : Les symptômes apparaissent quelques minutes ou quelques heures après la lésion.

Subaigus : Les symptômes apparaissent après plusieurs heures ou plusieurs jours.

Chronique : Les symptômes se développent progressivement sur plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années.

Les hématomes sous-duraux aigus ou subaigus peuvent être dus à une hémorragie rapide après un traumatisme crânien sévère. Les hématomes sous-duraux aigus sont souvent dus à un traumatisme crânien survenu lors d’une chute ou d’un accident de la route. Ils peuvent également se développer chez les personnes présentant des ecchymoses cérébrales (contusions) ou un hématome épidural.

Les hématomes sous-duraux aigus peuvent entraîner un gonflement du cerveau. L’association de l’hématome et du gonflement peut faire augmenter la pression à l’intérieur du crâne (pression intracrânienne), ce qui peut aggraver les symptômes et augmenter le risque de décès.

Les hématomes sous-duraux chroniques sont plus fréquents chez les personnes atteintes d’un trouble lié à la consommation d’alcool, les personnes âgées et les personnes prenant des médicaments qui fluidifient le sang (anticoagulants ou antiplaquettaires). Les personnes atteintes d’un trouble lié à la consommation d’alcool et les personnes plus âgées, qui sont relativement sujettes aux chutes et aux saignements, peuvent ignorer ou oublier les traumatismes crâniens de gravité légère à modérée. Ces traumatismes crâniens peuvent produire de petits hématomes sous-duraux qui peuvent ensuite devenir chroniques.

Lorsque les symptômes apparaissent, l’hématome sous-dural chronique peut déjà être très étendu. Les hématomes chroniques sont moins susceptibles d’entraîner une augmentation rapide de la pression intracrânienne que les hématomes aigus.

Chez les personnes âgées, le cerveau s’atrophie légèrement, étire les veines en pont et les rend donc plus sensibles aux traumatismes même minimes. Le saignement a tendance à durer plus longtemps chez ces personnes car leur cerveau atrophié exerce moins de pression sur les veines en cours d’hémorragie, ce qui permet une plus grande perte de sang.

Le sang restant après un hématome sous-dural est lentement résorbé. Une fois que le sang d’un hématome s’est résorbé, le cerveau ne reprend pas son volume initial aussi facilement chez les personnes âgées que chez les jeunes. Il reste donc un espace libre qui sera comblé par du liquide céphalorachidien (hygroma). L’hygroma peut augmenter de volume ou se remplir de sang du fait de nouvelles déchirures de petits vaisseaux, provoquant des hémorragies à répétition.

Symptômes des hématomes sous-duraux Les symptômes d’hématomes sous-duraux peuvent inclure les suivants : mal de tête persistant, somnolence fluctuante, confusion, altération de la mémoire, paralysie du côté du corps opposé à l’hématome, et troubles de la parole ou du langage. D’autres symptômes peuvent survenir selon l’emplacement de la lésion cérébrale. Chez les nourrissons, l’hématome sous-dural peut entraîner une augmentation du volume de la tête (comme en cas d’hydrocéphalie) dans la mesure où le crâne est mou et extensible. Ainsi, chez les nourrissons, la pression intracrânienne augmente moins que chez les enfants plus âgés ou les adultes.

Diagnostic des hématomes sous-duraux Tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique Les hématomes sous-duraux chroniques sont plus difficiles à diagnostiquer du fait du délai entre le traumatisme et l’apparition des symptômes. Les personnes âgées développent progressivement des symptômes tels que troubles de la mémoire et somnolence, ce qui peut être interprété par erreur comme étant de la démence. Une tomodensitométrie (TDM) peut détecter les hématomes aigus et subaigus, et de nombreux hématomes sous-duraux chroniques. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est particulièrement précise pour le diagnostic des hématomes sous-duraux chroniques.