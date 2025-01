Indiana University School of Medicine

Une fracture du crâne est un bris d’os entourant le cerveau.

Les fractures du crâne peuvent survenir avec ou sans lésion cérébrale.

Les symptômes peuvent comprendre la douleur, des symptômes de lésion cérébrale et, avec certaines fractures, des fuites de liquide par le nez ou les oreilles, et des ecchymoses derrière les oreilles ou autour des yeux.

La tomodensitométrie est utilisée pour diagnostiquer les fractures du crâne.

De nombreuses fractures du crâne ne nécessitent aucun traitement.

Les fractures du crâne peuvent être causées par des lésions qui transpercent la peau (lésions ouvertes) ou non (lésions fermées).

Les lésions cérébrales peuvent être plus graves lorsqu’elles s’accompagnent d’une fracture du crâne. La gravité d’une fracture du crâne dépend en partie du type et de l’emplacement de la fracture. Souvent, si l’os se brise mais qu’il reste en place, le cerveau n’est pas touché.

Certaines fractures du crâne lèsent les artères et les veines, qui saignent ensuite dans les espaces entourant le tissu cérébral. Du sang peut s’accumuler entre le cerveau et le crâne et entraîner la formation d’un hématome intracrânien.

Certaines fractures, notamment celles situées sur la partie postérieure et inférieure (base) du crâne, lacèrent les méninges, c’est-à-dire les membranes qui enveloppent le cerveau. Les fractures situées à la base du crâne, qui est très épaisse, suggèrent que la lésion a nécessité une force importante et que des lésions cérébrales sont plus probables.

Lorsqu’une fracture transperce la peau, des bactéries peuvent pénétrer dans le crâne, provoquant des infections et de sévères lésions cérébrales.

Quelquefois, des morceaux d’os fracturé du crâne subissent des poussées vers l’intérieur et endommagent le cerveau. Ces types de fractures avec dépression du crâne s’appellent fractures avec embarrure. Les fractures du crâne avec embarrure peuvent exposer le cerveau à l’environnement et à des corps étrangers, ce qui peut entraîner la formation d’abcès (accumulations de pus) dans le cerveau.

Fracture du crâne chez le nourrisson Chez les nourrissons, en cas de fracture du crâne, les méninges qui entourent le cerveau font occasionnellement saillie et sont piégées par la fracture, formant une poche de liquide appelée « fracture évolutive » ou kyste leptoméningé. La poche se développe au cours de 3 à 6 semaines et peut représenter le premier signe de fracture du crâne.

Symptômes des fractures du crâne Certains symptômes évoquent une fracture de la base du crâne : Le liquide céphalorachidien, liquide clair qui baigne la surface cérébrale entre les méninges, peut s’écouler par le nez (rhinorrhée) ou les oreilles (otorrhée).

Du sang peut s’accumuler derrière le tympan ou, en cas de rupture du tympan, le sang peut s’évacuer par l’oreille.

Des ecchymoses peuvent apparaître derrière l’oreille (signe de bataille) ou autour des yeux (œil au beurre noir). Le sang peut s’accumuler dans les sinus qui peuvent être également fracturés. Si la fracture entraîne des lésions du cerveau, les personnes peuvent présenter les symptômes suivants : Somnolence et confusion persistantes ou qui s’intensifient

Convulsions

Vomissements répétés

Céphalées sévères

Incapacité à sentir ou à bouger un bras ou une jambe

Difficultés à reconnaître les personnes ou l’environnement

Perte d’équilibre

Problèmes d’élocution ou de vue

Perte de coordination

Diagnostic des fractures du crâne Tomodensitométrie Les médecins suspectent une fracture du crâne selon les circonstances, les symptômes et les résultats de l’examen clinique, chez les personnes ayant subi un traumatisme crânien. Afin de confirmer le diagnostic de fracture du crâne, les médecins utilisent la tomodensitométrie (TDM). La TDM est meilleure que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour diagnostiquer les fractures du crâne. Cependant, la TDM ou l’IRM est généralement utilisée pour détecter les lésions cérébrales. Les radiographies du crâne sont rarement utiles chez les personnes ayant subi un traumatisme crânien. Le saviez-vous ?