Examen clinique

Les athlètes présentant des symptômes de commotion doivent être évalués par un médecin expérimenté dans les évaluations et le traitement de ce type de lésion. De tels médecins sont parfois présents sur les lieux de compétitions d’athlétisme de haut niveau. En leur absence, le personnel d’encadrement doit être formé à reconnaître la commotion, à évaluer les athlètes concernés et à déterminer quand il faut les envoyer en consultation pour une évaluation plus approfondie.

Des outils tels que les Outils d’évaluation de la commotion liée aux sports, 5e édition (SCAT5), disponibles gratuitement en ligne et téléchargeables sur les appareils mobiles, peuvent aider les entraîneurs, leur personnel et les autres personnes concernées à évaluer les athlètes sur le terrain. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) disposent également d’outils et d’informations pour la formation du personnel d’encadrement (voir programmes « Heads Up » des CDC).

Les médecins et le personnel d’encadrement doivent être conscients que les athlètes peuvent nier ou sous-estimer les symptômes résultant d’une commotion afin de pouvoir continuer à pratiquer leur sport.

Des examens d’imagerie, tels qu’une tomodensitométrie (TDM), sont réalisés si les médecins suspectent la présence d’une lésion plus grave, telle qu’une accumulation de sang dans le cerveau ou entre le cerveau et le crâne (hématomes intracrâniens), ou des ecchymoses (contusions) du cerveau.

Dans certains programmes, tous les athlètes subissent des tests neurocognitifs (analyse de certaines fonctions du cerveau) avant de participer aux sports. Ensuite, si l’on suspecte une commotion, les médecins peuvent tester à nouveau l’athlète et déterminer si sa fonction cérébrale s’est détériorée.