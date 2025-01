Lésion des tissus mous

Les lésions de tissus mous comprennent les bosses et les hématomes (contusions), les petites déchirures musculaires (déchirures) ou de ligaments et de tendons proches des articulations (entorses), voir également présentation des entorses et autres lésions des tissus mous.

Les contusions, les élongations ou les entorses mineures entraînent des douleurs et une tuméfaction faibles à modérées. La tuméfaction peut se décolorer puis prendre un aspect violacé un jour plus tard, puis devenir jaune ou marron dans les jours suivants. Le plus souvent, les personnes peuvent toujours utiliser la partie atteinte. Les personnes présentant des symptômes plus graves, tels qu’une déformation, l’impossibilité de marcher ou d’utiliser la partie lésée, ou une douleur intense, peuvent présenter une séparation complète des os qui étaient attachés dans une articulation (luxation), une séparation partielle des os qui étaient attachés dans une articulation (subluxation), une fracture, une entorse ou une déchirure grave, ou toute autre lésion grave. En présence de graves symptômes, il faut normalement rechercher une assistance médicale professionnelle pour déterminer la nature du traumatisme.