Amputation ou écrasement des membres ou des doigts

UCLA School of Medicine

Certaines parties du corps, telles que les doigts ou les orteils, peuvent subir une amputation traumatique. Les tissus peuvent mourir en raison d’une interruption de la circulation sanguine provoquée par une bague ou tout autre moyen de constriction. Par exemple, un doigt lésé va probablement enfler. Donc, si une bague se trouve sur un doigt lésé, il faut l’enlever dès que possible, avant que le gonflement ne se développe. De même, tout autre objet entourant une quelconque partie du corps doit être enlevé avant que le membre gonfle. Pour enlever les bagues, il faut exercer une traction délicate mais continue. De l’eau et du savon peuvent diminuer le frottement et faciliter l’extirpation. En cas d’échec, une prise en charge médicale urgente s’impose.

Conservées de façon adaptée, les parties amputées du corps peuvent parfois être réimplantées à l’hôpital. Pour prolonger la survie des tissus, le segment amputé doit être placé dans une compresse stérile, du papier journal ou un morceau de tissu éponge humide, à l’intérieur d’un sac en plastique sec et scellé. Ce dernier doit ensuite être placé dans un autre sac ou une glacière contenant de l’eau et de la glace. Ne pas utiliser de glace carbonique. La partie amputée ne doit pas être placée directement dans l’eau.