Piqûres d’oursins

Les oursins sont couverts de longues épines pointues parfois enduites de venin. Toucher ou marcher sur ces épines entraîne typiquement une lésion punctiforme douloureuse. Les épines se brisent en général dans la peau et provoquent une douleur et une inflammation chronique si elles ne sont pas enlevées. Des douleurs articulaires, musculaires et une éruption cutanée peuvent apparaître.

Les épines d’oursin doivent être retirées immédiatement. L’application de compresses imbibées de vinaigre, qui dissout les épines, est généralement le seul traitement nécessaire pour retirer les épines peu profondes. Cependant, une ablation chirurgicale peut être nécessaire si les épines sont entrées profondément. (Il n’est généralement pas nécessaire de réaliser une radiographie avant l’intervention chirurgicale, mais elle peut être exigée si le médecin suspecte, sans en être certain, la présence d’épines insérées.) Les bains d’eau chaude pour la partie du corps lésée soulagent souvent la douleur.

(Voir également Présentation des morsures et piqûres.)