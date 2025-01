Généralement, manœuvres pour remettre l’articulation en place (réduction)

Le traitement des luxations du coude consiste généralement à :

Administrer à la personne un sédatif et un analgésique

Demander à la personne de s’allonger sur le dos

Plier le coude et faire tourner doucement l’avant-bras jusqu’à ce que la paume soit tournée vers le haut

Maintenir la partie supérieure du bras

Tirer le poignet vers le haut jusqu’à ce que l’articulation se remette en place

Une fois remise en place, la stabilité de l’articulation est évaluée et une radiographie est réalisée pour s’assurer qu’aucune fracture n’a été manquée. L’articulation est ensuite généralement immobilisée pendant un maximum d’une semaine, le plus souvent à l’aide d’une attelle, jusqu’à ce que la douleur et le gonflement disparaissent. Ensuite, la personne doit réaliser des exercices de mobilisation et porter une écharpe pendant 2 à 3 semaines.