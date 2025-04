Pneumothorax suffocant

Au début, les personnes présentent une douleur thoracique, se sentent essoufflées, respirent rapidement et ont la sensation que leur cœur s’emballe. Au fur et à mesure que la pression augmente dans le thorax, la tension artérielle chute jusqu’à un niveau dangereusement bas (choc), les personnes se sentent faibles et ont des vertiges, et les veines du cou peuvent se dilater.