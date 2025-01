Pneumothorax ouvert (Plaie thoracique à succion) Par Stanford University School of Medicine Thomas G. Weiser , MD, MPH , Vérifié/Révisé avr. 2024 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

Un pneumothorax ouvert survient lorsque de l’air s’accumule entre la paroi thoracique et le poumon, à la suite d’une plaie thoracique ouverte ou d’une autre malformation physique. Plus l’ouverture est importante, plus le collapsus pulmonaire et les difficultés respiratoires sont sévères.

Les symptômes comprennent une douleur thoracique, un essoufflement, une respiration rapide et des palpitations cardiaques, parfois suivis d’un choc.

Les médecins peuvent diagnostiquer un pneumothorax ouvert à partir des symptômes de la personne et des résultats de l’examen.

Le médecin recouvre immédiatement la plaie à l’aide d’un pansement trois côtés, puis il introduit un drain dans le thorax afin d’en vider l’air. (Voir également Présentation des lésions thoraciques.) Lorsque les personnes présentant une ouverture non scellée dans la paroi thoracique inspirent, la pression négative générée par l’inspiration vient emplir l’espace entre le poumon et la paroi thoracique (cavité pleurale) d’air provenant de deux sources différentes à la fois : la trachée et l’ouverture dans la paroi thoracique. Le flux d’air dans les petites malformations (ou plaies) de la paroi thoracique est minime, de sorte que les effets indésirables sont peu nombreux. Cependant, lorsque l’ouverture dans la paroi thoracique représente environ deux tiers du diamètre de la trachée ou plus, alors une quantité plus importante d’air entre dans la cavité pleurale à travers l’ouverture dans la paroi thoracique que par la trachée, ce qui provoque l’affaissement du poumon et empêche l’air inspiré de circuler dans les poumons. Des ouvertures plus importantes peuvent entraîner un collapsus total du poumon. Symptômes du pneumothorax ouvert La plaie (ou l’ouverture) thoracique est douloureuse et provoque des difficultés respiratoires. L’air entrant dans la plaie produit généralement un bruit de succion caractéristique. Au fur et à mesure que la pression augmente dans le thorax, la tension artérielle peut chuter, parfois jusqu’à un niveau dangereux (choc), les personnes se sentent faibles et ont des vertiges, et les veines du cou peuvent se dilater. Diagnostic du pneumothorax ouvert Examen clinique Les médecins diagnostiquent un pneumothorax ouvert à partir des antécédents de la personne, de ses symptômes et d’un examen de l’ensemble de la surface de la paroi thoracique. Traitement du pneumothorax ouvert Pose d’un pansement et mise en place d’un drain thoracique (thoracotomie) Le médecin recouvre immédiatement la plaie avec un pansement stérile rectangulaire, solidement maintenu en place à l’aide de ruban adhésif sur trois côtés uniquement. Le pansement empêche l’air de pénétrer dans la paroi thoracique lors de l’inspiration, mais il permet à l’air de sortir du poumon lors de l’expiration. Un drain thoracique (thoracotomie) est alors inséré pour continuer à drainer l’air et permettre au poumon de se regonfler. La plaie peut nécessiter une réparation chirurgicale ultérieure.