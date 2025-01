L’hémothorax n’est pas douloureux, mais la lésion qui l’a causé l’est généralement. La gravité des autres symptômes dépend en partie de la quantité de sang présente dans la cavité thoracique. Si la quantité de sang est minime, les personnes ne présentent généralement pas d’autres symptômes. Si la quantité de sang est importante, les personnes peuvent se sentir essoufflées, et la respiration peut être peu profonde et rapide. Une quantité massive de sang peut faire chuter dangereusement la tension artérielle (choc). Leur peau peut devenir froide, transpirante et bleuâtre.