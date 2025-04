Présentation des lésions sportives

L’une des causes les plus fréquentes de lésion sportive est le surentraînement (fatigue et usure excessives). Les lésions dues au surentraînement sont souvent provoquées par une mauvaise technique, mais les personnes atteintes de surpoids ou d’obésité pourraient présenter un risque accru de lésions dues au surentraînement en raison de la charge plus importante sur les os et les articulations. Comme exemple de technique incorrecte, on peut citer la course le long du même côté d’une route bordée de caniveaux. L’impact à répétition d’une surface légèrement surélevée par le même pied entraîne l’application de forces d’intensités différentes sur les hanches droite et gauche et sur les genoux. Cette différence de force augmente le risque de lésion du côté de l’impact sur la surface plus élevée et modifie les forces agissant sur l’autre jambe, risquant également de léser cette dernière.

Certains athlètes augmentent la vitesse ou l’intensité de leurs exercices trop rapidement, ce qui ajoute du stress sur les muscles. Par exemple, certains coureurs augmentent la vitesse ou la distance trop rapidement pendant l’entraînement, ce qui stresse les jambes, les hanches ou les pieds. Ce stress supplémentaire conduit souvent à des foulures musculaires et des fractures de fatigue osseuses.

Certains athlètes entraînent à l’excès un ensemble de muscles sans renforcer de manière égale le groupe de muscles opposés, ce qui aboutit à des déséquilibres pouvant favoriser les lésions.

Comme autre facteur contribuant aux lésions dues au surentraînement, on peut citer la récupération inadéquate après des exercices. Certaines personnes n’arrêtent leurs exercices qu’au moment où la douleur se manifeste (exercice sous la douleur). La poursuite de l’exercice physique en cas de douleur lèse une plus grande quantité de muscles ou de tissus conjonctifs, étendant le dommage et retardant le rétablissement, car c’est le repos qui permet de se rétablir.