Lésion de la coiffe des rotateurs/Bursite sous-acromiale

Les muscles qui aident à maintenir le haut du bras dans l’articulation de l’épaule (les muscles de la coiffe des rotateurs) peuvent se pincer (syndrome de conflit sous-acromial), s’enflammer (tendinite), ou se déchirer partiellement ou totalement.

(Voir également Présentation des lésions sportives.)

L’épaule est douloureuse lorsqu’on déplace le bras par-dessus la tête et plus tard, même sans bouger le bras.

Les exercices aident souvent.

La coiffe des rotateurs se compose des muscles attachant l’omoplate à la tête de l’humérus. La coiffe des rotateurs renforce l’articulation de l’épaule et permet de faire tourner le haut du bras.

Anatomie de l’articulation de l’épaule

Le syndrome de conflit sous-acromial et la tendinite de la coiffe des rotateurs sont souvent observés chez des personnes qui pratiquent des sports nécessitant des mouvements répétés du bras au-dessus de la tête, tels ceux du batteur ou du lanceur dans le baseball, le port de lourdes charges sur l’épaule, le service dans les sports de raquette, la nage libre, la nage papillon ou la nage sur le dos. Les mouvements répétitifs du bras au-dessus de la tête entraînent le pincement par la tête de l’humérus (os du bras) des muscles de la coiffe des rotateurs contre la partie supérieure de l’omoplate et cela a pour résultat l’inflammation et le gonflement des muscles. Si le mouvement continue malgré l’inflammation, le tendon peut s’affaiblir et se déchirer.

Même sans abus ou inflammation chronique, la coiffe des rotateurs peut se déchirer brusquement à cause d’un mouvement puissant (comme une traction ou un étirement important) ou une chute.

Déchirure de la coiffe des rotateurs MODÈLE 3D

Symptômes de la lésion de la coiffe des rotateurs La douleur de l’épaule est le symptôme principal. En premier, la douleur survient seulement pendant les activités nécessitant de lever le bras au-dessus de la tête (syndrome de conflit sous-acromial). La douleur empire quand on lève le bras de 60 à 120 degrés par rapport au côté du corps. Ensuite, en l’absence de traitement efficace, l’épaule peut devenir douloureuse au repos (tendinite), souvent la nuit en particulier, et troubler le sommeil. Si le tendon se déchire, le mouvement normal de rotation du bras vers l’extérieur au niveau de l’épaule est faible ou devient impossible.

Diagnostic de la lésion de la coiffe des rotateurs Examen clinique Les médecins basent leur diagnostic sur les symptômes des personnes et les résultats d’examen. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est parfois nécessaire pour éliminer un diagnostic de déchirure des muscles de la coiffe des rotateurs. Lésion de la coiffe des rotate... Vidéo