Douleur dans la partie avant du genou

Repos

Rééducation

Il faut éviter de courir jusqu’à ce que cela soit possible sans douleur. De la glace appliquée sur la zone affectée, des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et l’utilisation temporaire d’une genouillère simple ou élastique peuvent également aider. D’autres exercices, tels que le cyclisme sur un vélo d’exercice (avec une position de selle élevée, peu de répétitions et une résistance faible) ou la natation, peuvent servir à protéger le genou tout en maintenant la condition physique pendant le rétablissement. Les exercices de renforcement et d’équilibre des muscles de l’arrière (ischiojambiers) et de l’avant (quadriceps) de la cuisse sont utiles.

En cas de genou du coureur, l’étirement avant l’exercice physique semble aider à équilibrer les forces anormales causées par des muscles tendus et à réduire la lésion.

Une semelle (orthèse) peut aider à corriger une pronation excessive.