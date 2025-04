Iritis traumatique et iritis chimique

Médicaments pour soulager la douleur et réduire l’inflammation

On instille dans l'œil des médicaments qui dilatent la pupille. Le médicament détend les muscles de la partie pigmentée de l'œil (iris) qui présente des spasmes douloureux. Ces médicaments s'appellent cycloplégiques et comprennent l'homatropine et la scopolamine.

Des collyres corticoïdes (tels que la prednisolone) sont souvent utilisés pour raccourcir la durée des symptômes. Les cycloplégiques et les corticoïdes sont généralement adéquats pour soulager la douleur, mais, si nécessaire, les personnes peuvent également prendre du paracétamol.