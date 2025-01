Corps étrangers intraoculaires

Évaluation de l’ophtalmologue

Tomodensitométrie (TDM)

Lorsqu’un corps étranger a pénétré dans l’œil, un ophtalmologue (médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement, chirurgical ou non, des troubles oculaires) doit examiner dès que possible la personne. L’examen de l’œil vise à détecter les abrasions de la cornée et les corps étrangers à l’aide d’un collyre contenant une substance (fluorescéine) qui brille sous un éclairage spécial et d’une lampe à fente. Le colorant et la lampe à fente rendent visibles toutes les petites fuites de liquide s’écoulant de l’œil ainsi que les marques de pénétration.

Tous les corps étrangers externes au globe oculaire sont enlevés. Si un corps étranger intraoculaire est suspecté après l’examen, une TDM est réalisée.