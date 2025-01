Abrasions de la cornée et corps étrangers dans la cornée

Les particules sont des causes fréquentes d’éraflures de la cornée. Les particules peuvent être dispersées par des explosions, par le vent ou lors du travail avec des outils (meulage, martelage et perçage, par exemple). Le plus souvent, les abrasions de la cornée sont causées par des lentilles de contact. Les lentilles mal adaptées, les lentilles portées quand les yeux sont secs, qui sont mal nettoyées ou sur lesquelles sont collées des particules, les lentilles portées trop longtemps, les lentilles portées à tort pendant le sommeil et la dépose brutale ou incorrecte des lentilles peuvent entraîner des égratignures sur la surface des yeux. Autres sources fréquentes d’abrasion :

Branches d’arbres ou chute de débris

Ongles des mains

Brosses à cheveux

Applicateurs de maquillage

La plupart des abrasions de la cornée guérissent sans qu’il y ait d’infection (telle que la conjonctivite et l’ulcère cornéen) mais, celles qui sont causées par des lentilles de contact ou contaminées par de la terre ou des matières végétales (comme en cas de lésion causée par une branche d’arbre) sont plus susceptibles de s’infecter.