Lésions de la moelle épinière chez l’enfant

Une lésion de la moelle épinière peut être due à un étirement de la moelle épinière, à une pression sur les nerfs ou de la moelle épinière (conflit radiculaire), à une commotion de la moelle épinière (similaire à une commotion cérébrale) et à des lésions des vaisseaux sanguins.

Chez les enfants de moins de 8 ans, les lésions de la colonne vertébrale au niveau du cou sont principalement dues à des accidents de la route, à des chutes et à la maltraitance. Chez les enfants de plus de 8 ans, les accidents de la route et les lésions sportives, notamment à cause de la gymnastique, du plongeon, de l’équitation, du rugby et de la lutte, sont des causes fréquentes de lésions de la moelle épinière.

Comparativement aux adultes, certaines caractéristiques anatomiques spécifiques aux enfants (telles qu’un ratio taille de la tête/taille du corps plus important et une plus grande élasticité des ligaments de la colonne vertébrale) font que les structures qui protègent la moelle épinière (y compris les vertèbres) sont plus flexibles. Cette flexibilité rend la moelle épinière plus susceptible d’être étirée, déchirée, comprimée ou sujette à toute autre lésion en cas de lésion cervicale. Ainsi, la moelle épinière est plus susceptible d’être touchée, même lorsque les vertèbres sont intactes.