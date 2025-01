Toxicité des gaz pendant la plongée

Le dioxyde de carbone est libéré par l’organisme dans l’air expiré. Certains plongeurs en scaphandre autonome présentent une intoxication au dioxyde de carbone car ils n’augmentent pas leur respiration de façon suffisante pendant l’effort. D’autres accumulent du gaz carbonique parce que la pression de l’air comprimé étant plus élevée en profondeur, des efforts plus importants sont nécessaires pour respirer. Une diminution volontaire de la fréquence respiratoire pour conserver de l’air (« respiration sautée ») peut également causer une accumulation de dioxyde de carbone dans le sang. Le dysfonctionnement d’un système de réinspiration clos ou semi-clos constitue une autre cause potentielle d’intoxication au dioxyde de carbone.

L’augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans le sang est le signal qui commande la respiration. Les plongeurs en apnée sans appareil de plongée utilisent souvent une technique qui consiste à augmenter volontairement leur taux respiratoire (hyperventilation intentionnelle) avant de plonger, ce qui leur permet d’exhaler une grande quantité de dioxyde de carbone sans grand apport d’oxygène dans le sang.

Cette manœuvre leur permet de retenir leur respiration et de nager longtemps sous l’eau car leur taux de dioxyde de carbone est faible. Néanmoins, cette manœuvre (appelée comportement dangereux d’apnée volontaire sous l’eau) est également dangereuse, car les plongeurs peuvent manquer d’oxygène et perdre connaissance (ce que l’on appelle syncope en apnée ou syncope hypoxique) avant que le dioxyde de carbone n’atteigne un taux suffisamment élevé pour leur signaler la nécessité de remonter à la surface pour respirer. Cette séquence d’événements est probablement responsable de nombreuses noyades inexpliquées chez les plongeurs qui participent à des compétitions de pêche sous-marine et chez d’autres plongeurs qui retiennent leur respiration pendant qu’ils plongent ou nagent sous l’eau.

Le saviez-vous ?

Les symptômes de l’intoxication au dioxyde de carbone peuvent comprendre :

Céphalées

Gêne respiratoire

Nausées

Vomissements

Bouffées de chaleur

Des taux élevés de gaz carbonique peuvent provoquer une perte de connaissance et augmentent le risque de convulsions liées à l’intoxication par l’oxygène ainsi que la gravité de la narcose à l’azote. Les plongeurs qui ont fréquemment des maux de tête après la plongée ou les personnes qui se vantent d’utiliser peu d’air présentent probablement une rétention de gaz carbonique.

Le dioxyde de carbone diminue progressivement au fur et à mesure que le plongeur remonte. Les personnes qui développent des symptômes pendant la plongée doivent remonter progressivement à la surface. Les personnes qui souffrent régulièrement de maux de tête après la plongée ont probablement besoin de modifier leur technique de plongée.