La recompression consiste à administrer de l’oxygène pur pendant plusieurs heures dans une chambre étanche, sous des pressions élevées (au moins 1,9 atmosphère).

(Voir également Présentation des lésions causées par les accidents de plongée.)

La recompression produit quatre effets sur le sang qui s’avèrent utiles pour traiter les accidents de plongée :

augmentation de la concentration d’oxygène

diminution de la concentration d’azote

diminution de la concentration de monoxyde de carbone

diminution de la taille des bulles de gaz

Diminution de l’inflammation (effet anti-inflammatoire)

On utilise le plus souvent la recompression chez les plongeurs lors d’accidents de décompression et d’embolies gazeuses artérielles, mais aussi pour traiter l’intoxication au monoxyde de carbone.

Le traitement par oxygénothérapie dans une chambre hyperbare est souvent appelé oxygénothérapie hyperbare, principalement lorsque l’oxygène est administré à haute concentration, plutôt que pour traiter l’accident de décompression ou l’embolie gazeuse artérielle. L’oxygénothérapie hyperbare est utilisée pour plusieurs troubles non liés à la plongée.

Troubles traités par l’oxygénothérapie hyperbare

Dans le cas d’un accident de décompression, plus la recompression est entreprise rapidement et meilleur le résultat sera probablement. La recompression peut toutefois être utile même si elle est initiée plusieurs jours après la remontée à la surface. Certains caissons ont de la place pour plusieurs personnes, d’autres pour une personne seulement. Les traitements sont généralement administrés une ou deux fois par jour pendant un maximum de 300 minutes. Le plus souvent, on administre de l’oxygène pur sous 2,5 à 3 atmosphères de pression.

Pendant la grossesse, un seul traitement de recompression pour une maladie aiguë, comme un accident de décompression ou une intoxication au monoxyde de carbone, est généralement considéré comme sûr. Cependant, il est habituellement préférable d’éviter de réaliser plusieurs oxygénothérapies hyperbares pendant la grossesse, en raison des effets nocifs possibles des concentrations élevées d’oxygène sur le fœtus. La recompression peut entraîner des problèmes semblables à ceux qui surviennent en cas de barotraumatisme. Elle peut également causer temporairement une myopie, des taux bas de glycémie (hypoglycémie), ou rarement, des effets toxiques sur les poumons ou des convulsions.

Les personnes présentant un poumon collabé (pneumothorax) peuvent nécessiter une sonde thoracique (thoracotomie) avant la recompression.

Les plongeurs devraient connaître la localisation du caisson de recompression le plus proche, les moyens les plus rapides de s’y rendre et la source la plus adéquate à consulter par téléphone. Ces informations sont également disponibles sur le réseau d’assistance aux plongeurs Divers Alert Network (919-684-9111) ou auprès de Duke Dive Medicine (919-684-8111) 24 h/24.