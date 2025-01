En cas d’embolie gazeuse artérielle, la personne doit immédiatement être allongée et recevoir de l’oxygène. On doit les faire revenir sans délai dans un environnement sous haute pression afin que les bulles d’air soient comprimées et forcées de se dissoudre dans le sang. Dans ce but, de nombreux centres médicaux disposent d’un caisson à haute pression (caisson de recompression ou hyperbare).

Un vol en avion, même à basse altitude, diminue la pression atmosphérique et permet aux bulles d’augmenter de volume, mais il peut être justifié s’il permet de transporter plus rapidement les personnes jusqu’à un caisson approprié. Dans la mesure du possible, les personnes doivent voler dans un avion soumis à une pression égale au niveau de la mer, ou l’avion doit voler à une altitude aussi basse que possible pour garantir la sécurité des personnes. Une oxygénothérapie est aussi recommandée.