Une lésion ou rupture de la rate peut rendre l’abdomen douloureux et sensible. Le sang dans l’abdomen agit comme agent irritant et cause de la douleur. La douleur commence dans le côté gauche de l’abdomen, juste en dessous de la cage thoracique et parfois dans l’épaule gauche. Les muscles abdominaux se contractent par réflexe et deviennent rigides, et la douleur peut s’étendre à tout l’abdomen. Lorsqu’une quantité suffisante de sang s’est écoulée, la tension artérielle chute et les personnes peuvent avoir des étourdissements, une vision floue, présenter de la confusion et perdre conscience (s’évanouir).

En cas de fracture de côtes du côté gauche, les médecins peuvent observer attentivement la personne à la recherche d’une lésion de la rate.