Pour les lésions mineures qui nécessitent une hospitalisation, contrôle de l’ingestion de liquide et alitement

Pour les lésions plus graves, contrôle des pertes sanguines et prévention de l’état de choc

Pour certaines lésions par traumatisme contondant et la plupart des lésions pénétrantes, réparation chirurgicale

Les personnes présentant des lésions mineures peuvent souvent se rétablir à domicile. Lorsqu’il s’agit d’autres lésions rénales bénignes, l’observation à l’hôpital qui permet un contrôle de l’apport de liquides et un repos alité suffisent généralement pour que le rein guérisse de lui-même. Lorsque les lésions sont plus graves, la prise en charge commence par le contrôle des pertes sanguines et la prévention des chocs. Des liquides et parfois du sang sont administrés par voie intraveineuse pour maintenir la tension artérielle à des valeurs normales et stimuler la production d’urine.

Seules les lésions graves dues à un traumatisme contondant (comme c’est le cas lorsque le rein saigne avec persistance, est entouré d’un caillot sanguin qui s’étend ou qui est arraché de ses attaches aux vaisseaux sanguins), exigent une réparation chirurgicale. Sinon, certaines de ces lésions peuvent être prises en charge par embolisation artérielle, au cours de laquelle les médecins font passer un cathéter par un vaisseau sanguin dans le haut de la cuisse pour atteindre le vaisseau rénal qui saigne. Une fois le cathéter arrivé au site du saignement, les médecins injectent une substance ou une spirale métallique pour obstruer le vaisseau sanguin et ainsi arrêter le saignement (embolisation). Les lésions pénétrantes graves nécessitent également une réparation chirurgicale. Parfois, il faut procéder à l’ablation du rein.

La plupart des personnes guérissent à condition que la lésion rénale, même grave, soit diagnostiquée et traitée rapidement. La maladie rénale chronique, lorsqu’elle se développe, peut exiger un traitement à vie. Les autres complications des lésions rénales nécessitant un traitement comprennent un saignement tardif, une infection, une fistule artérioveineuse (communication anormale entre une petite artère et une veine du rein) et une hypertension artérielle.