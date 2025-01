Lésions de la vessie

Les symptômes les plus fréquents de lésion vésicale sont la présence visible de sang dans les urines, des difficultés à uriner, des douleurs et une distention (gonflement) dans le bassin et le bas-ventre ou pendant la miction. En cas de lésion du plancher vésical (région où se situe le muscle qui participe au contrôle des mictions), une perte incontrôlée d’urine (incontinence urinaire) peut se produire.