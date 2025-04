Intoxication par des plantes et des arbustes

Les graines de ricin contiennent de la ricine, un poison extrêmement puissant. La ricine a été utilisée dans des tentatives d’assassinat et comme arme de destruction massive. Les graines de ricin ont une enveloppe très résistante et il faut mâcher la graine pour libérer le poison.

Les graines de jéquirity contiennent de l’abrine, une toxine apparentée à la ricine, mais encore plus puissante. Les graines peuvent être mortelles si elles sont ingérées. Les enfants peuvent mourir après avoir mâché une seule graine.

L’intoxication par les graines de ricin ou de jéquirity peut causer de graves vomissements et une diarrhée (souvent sanglante) après un certain délai. Plus tard, les personnes se mettent à délirer et sont affectées de convulsions. Elles peuvent tomber dans le coma et mourir.

Les médecins tentent parfois un lavage d’estomac pour expulser les graines de l’estomac et des intestins avant leur absorption. Il n’y a pas d’antidote, mais les médecins administrent des liquides par voie intraveineuse (dans une veine) et d’autres soins pour traiter leurs symptômes.