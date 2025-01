(Fractures de la clavicule)

La zone est douloureuse et enflée, et la douleur peut s’étendre à l’épaule. Les personnes peuvent sentir que l’os bouge et est instable.

Comme la clavicule se trouve juste dessous la peau et qu’il y a peu de muscles au-dessus, les personnes peuvent voir un renflement ou une bosse à l’endroit où l’os est cassé. L’os cassé traverse rarement la peau, mais il peut la faire ressortir. Cet effet est ce que l’on appelle effet de tente, car il ressemble à un piquet soutenant une tente.