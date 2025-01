Traumatismes de l’extenseur du genou

Examen clinique

Radiographies

Imagerie par résonance magnétique

Les médecins sont parfois capables de savoir quelle structure est touchée grâce à un simple examen du genou. Si le genou est enflé et douloureux après une blessure, les médecins demandent à la personne de s’asseoir et de tendre la jambe lésée, ou de s’allonger sur le dos et de soulever la jambe lésée. Si elle n’y parvient pas, une lésion du système extenseur du genou est probable.

Les médecins réalisent également des radiographies du genou. Souvent, les radiographies peuvent montrer si une rotule est déplacée ou fracturée. Par exemple, les radiographies peuvent révéler que la rotule est positionnée plus haut que la normale dans l’articulation du genou (rotule haute). Cela suggère que le tendon rotulien est déchiré. Cependant, les radiographies peuvent sembler normales.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut permettre de confirmer le diagnostic.